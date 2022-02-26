Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi - Haberler

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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

EDİRNE (İHA) - Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Rus ve Ukrayna Savaşı'nın mağdurları Türk vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Ukrayna, Edirne, Rusya, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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