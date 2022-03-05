Ukrayna'dan tahliye edilen Diyarbakırlı kardeşler ailelerine kavuştu

RUSYA'nın saldırıları başlayınca Ukrayna'nın Harkov kentinde mahsur kalan üniversite öğrencileri Yusuf Aziz (20) ve Zeynep Kabak (26) kardeşler, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle 30 saatlik tren yolculuğunun ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'e, buradan da İstanbul üzerinden Diyarbakır'a gelip ailelerine kavuştu. Kardeşlerden Zeynep Kabak, "Savaşın içinden kaçarak geldik. Sabah 04.30'da top, bomba ve silah sesleriyle uyandım. Sonra kardeşimin yanına koştum" dedi.

Harkov'da üniversite eğitimi için bulunan Yusuf Aziz ve ablası Zeynep Kabak, Rusya'nın saldırıları başlayınca yaşadıkları evde mahsur kaldı. Hukuk fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf Aziz ve tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Kabak, savaşın 5'inci gününde Dışişleri Bakanlığı'nın çağrıları üzerine kentteki tren garına gitti. Kabak kardeşler, buradan 30 saatlik tren yolculuğunun ardından Romanya'nın Başkenti Bükreş'e ulaştı. Yapılan işlemlerin ardından Kabak kardeşler, önce İstanbul'a, buradan da memleketleri Diyarbakır'a ulaştı. Ailelerine kavuşan iki kardeş, anneleri Saime ve babaları Fikret Kabak'a sarılarak duygusal anlar yaşadı. Kabak kardeşlerin şimdi tek isteği yatay geçişle eğitimlerine Türkiye'de devam edebilmek.

"Biz inanmadık, bilseydik eğer çocuklarımızın biletlerini keserdim. Çocuklarımı da alırdım. Biz bir anda baktık ki savaş çıkmış. Ağır şekilde bir savaş yaşanıyordu. Burada biz ailecek perişan olduk. Ne gecem ne de gündüzüm gün olmuyordu. Ağlıyordum ve elimde bir imkan yoktu. Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyeti'nden. Allah başımızdan eksik etmesin."