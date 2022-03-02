Ukrayna'dan tahliye edilen 74 Kırım Tatar Türkü Türkiye'ye getirildi

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle ülkeden tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 74'ü daha Türkiye'ye getirildi.

Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan dün getirilen, kadın ve çocukların olduğu 45 kişilik gruptan sonra bugün de 42'si çocuk, 21'i kadın 74 Kırım Tatar Türkü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Grubu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu karşıladı.

İşlemleri yapılan Kırım Tatar Türklerinden akrabalarının yanına gitmeyecek olanlar, Edirne Valiliğince misafirhaneye yerleştirilecek.

Lviv'den 4 çocuğu ve eşiyle gelen Zariya Maya, AA muhabirine, uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu anlatan Maya, "İnsanlar sığınaklarda yaşıyor, pek çoğu ülkeyi terk ediyor. Çünkü bombalar düşüyor. En çok çocuklar zarar görüyor bu durumdan psikolojik olarak. Bize dua edin, bir an önce bu savaş sona ersin." dedi.

İsmail Rüstem ise çocuk, kadın ve yaşlıların ülkeden çıktığını, erkeklerin savaşmaya devam ettiğini aktardı.

Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Rüstem, Türk milletinin her zaman merhametli olduğunu vurguladı.