Ukrayna'dan Savaş Görüntüleri - Haberler

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Ukrayna'dan Savaş Görüntüleri

DailyMotion.com - Güncel
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Görüntüler Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'dan. Görüntülerde Rus askeri araçları dikkat çekiyor.

Görüntüler Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'dan. Görüntülerde Rus askeri araçları dikkat çekiyor. Ukrayna askerlerinin terkedilmiş Rus araçlarını inceledikleri de görülüyor. Bu görüntüler de Vasylkiv'den. Ukrayna Savunma Bakanlığı bir hava üssü yakınında yakıt deposundaki yangının görüntülerini yayınladı. Ukrayna ayrıca Rus güçlerin Harkov'da bir doğalgaz boru hattını havaya uçurduğunu da kaydett

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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