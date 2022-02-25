Ukrayna'dan Saldırı Sonrasında İlk Görüntüler
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelen ilk görüntülerde binaların hasar gördüğü, binalarda çıkan yangınları söndürme çalışmaları yapıldığı ve bazı noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelen ilk görüntülerde binaların hasar gördüğü, binalarda çıkan yangınları söndürme çalışmaları yapıldığı ve bazı noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü
DailyMotion.com - Güncel