Ukrayna'dan Saldırı Sonrasında İlk Görüntüler - Haberler
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Ukrayna'dan Saldırı Sonrasında İlk Görüntüler

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelen ilk görüntülerde binaların hasar gördüğü, binalarda çıkan yangınları söndürme çalışmaları yapıldığı ve bazı noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelen ilk görüntülerde binaların hasar gördüğü, binalarda çıkan yangınları söndürme çalışmaları yapıldığı ve bazı noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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