Ukrayna'dan Rusya'ya konsolos tepkisi: "Provokasyon"
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Ukrayna'dan Rusya'ya konsolos tepkisi: "Provokasyon"

Ukrayna'dan Rusya'ya konsolos tepkisi: 'Provokasyon'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya İstihbarat Servisi'nin (FSB) St. Petersburg kentindeki Ukraynalı konsolos Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına almasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya İstihbarat Servisi'nin (FSB) St. Petersburg kentindeki Ukraynalı konsolos Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına almasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasıyla Kiev-Moskova hattında ipler gerilirken, son olarak Rusya'nın konsolos hamlesi iki ülke arasında yeni krize yol açtı. Ukrayna, Rusya'da görev yapan St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un Rusya İstihbarat Servisi tarafından "Rusya'ya ait gizli bilgileri toplamak" suçlamasıyla gözaltına alınmasını "provokasyon" olarak nitelendirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleg Nikolenko yaptığı açıklamada, "St. Petersburg'da Ukraynalı konsolosumuzu gözaltına aldılar. Gözaltı işleminin nedenleri aydınlatılmaya çalışılıyor. Bu provokasyona nasıl cevap vereceğimizi kararlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasında konsolos krizi

FSB tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Sosonyuk'un bir Rus vatandaşından gizli bilgileri aldığı sırada gözaltına alındığı belirtilerek, "Rusya Federal Güvenlik Servisi, 16 Nisan'da St.Petersburg'da bir Rus vatandaşı ile görüşme sırasında Rus kolluk kuvvetlerinin veri tabanlarında ve Rusya FSB'sinde yer alan gizli nitelikteki bilgileri aldığı sırada Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı" denildi. Ukraynalı konsolosun söz konusu faaliyetinin "diplomatik çalışma statüsüne aykırı" olduğu ifade edilen açıklamada, istihbarat teşkilatının Ukraynalı diplomata karşı uluslararası hukuka uygun tedbirler alacağı vurgulandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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