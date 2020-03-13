Ukrayna'dan Rusya'ya kira şoku
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Ukrayna'dan Rusya'ya kira şoku

Kiev Belediye Meclisi, Rusya'nın başkent Kiev'de bulunan konsolosluk binasının 49 yıllık kira sözleşmesini iptal etti.

13.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:56
Ukrayna'dan Rusya'ya kira şoku

Kiev Belediye Meclisi, Rusya'nın başkent Kiev'de bulunan konsolosluk binasının 49 yıllık kira sözleşmesini iptal etti.


Ukrayna'da 2014 yılında baş gösteren iç karışıklık nedeniyle Kiev yönetimi Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmiş ülkenin doğusunda bulunan Donbas bölgesi ise Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde kalmıştı. Kırım'da 2015 yılında yapılan referandum ile yarım adanın Rusya'ya bağlanmasını Ukrayna tarafı 'işgal' olarak değerlendirerek referandumun meşru olmadığını savundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim o tarihten beri devam ederken Ukrayna'nın son hamlesi ise Rus konsolosluk binasının kira sözleşmesini iptal etmek oldu. Kiev Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile 1998 yılında Rusya'ya 49 yıllığına kiralanan binanın kira sözleşmesi resmen fesih edildi. Rusya tarafı Ukrayna tarafından alınan kararın kendilerine resmi olarak bildirilmediğini açıklarken, hukukçuların konu ile ilgili çalışma başlattıklarını bildirdi. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın diplomatik yollarla Rusya'ya kararı resmen bildireceği ve Rus konsolosluğun tahliyesini talep edeceği öğrenildi. - KİEV

Kaynak: İHA

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