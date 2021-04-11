Ukrayna'dan Rusya'ya Donbas mesajı: Savaş olmayacak

Rusya'nın, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik sürerken, Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar peş peşe geliyor.

Rusya'nın, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik sürerken, Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar peş peşe geliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, " Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Ukrayna-Rusya sınırındaki askeri hareketliliğe rağmen, Kiev yönetiminden gerginliği azaltmaya yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerden Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov, Ukrayna'nın bölgede barış için çaba sarf ettiğini, 'Rusya'nın provokasyonlarına' karşılık verme niyeti olmadığını söyledi.

"TOPLUMDA PANİK YARATILMAK İSTENİYOR"

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Reznikov, bölgede yaşananları, hibrit savaşın parçası olan bilgi savaşı olarak nitelendirdi. Gerginliğin artırılmasıyla toplumda panik havası yaratılmasının amaçlandığı iddia eden Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna'nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok, ama güçlü bir orduya sahibiz. Kuzey komşumuzdan saldırıya uğramamıza yol açacak bir karşılık ya da şans vermeye yönelik hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak da ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığında olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'da iç savaşın yeniden başlayacağına dair endişe duyduklarını, Ukrayna'nın güneydoğusunda Srebrenitsa benzeri insani felaket yaşanmaması için tüm dünyanın önlem alması gerektiğini söylemişti.SENE BAŞINDAN BU YANA 26 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında zaman zaman tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cepheyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, sene başından bu yana bölgede yaşanan saldırılarda 26 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DONBAS KRİZİ

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı