Ukrayna'dan Rusya'ya diplomat misillemesi: Kıdemli Rus diplomat sınır dışı edilecek
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Ukrayna'dan Rusya'ya diplomat misillemesi: Kıdemli Rus diplomat sınır dışı edilecek

Ukrayna'dan Rusya'ya diplomat misillemesi: Kıdemli Rus diplomat sınır dışı edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı diplomatı sınır dışı eden Rusya'ya misilleme olarak ülkede bulunan kıdemli bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı diplomatı sınır dışı eden Rusya'ya misilleme olarak ülkede bulunan kıdemli bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin bürokrasi üzerindeki yansımaları devam ediyor. Rusya'nın "casusluk" yaptığı iddiası ile Ukrayna'nın Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına almasına Ukrayna yönetimi sessiz kalmadı. Rusya'ya aynı yolla cevap vereceğini belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan kıdemli bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleg Nikolenko'nun konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya, Ukrayna diplomatik misyonlarının çalışanlarına yönelik provokasyonlara devam ediyor. Rusya'yı 21 Nisan'a kadar terk etmesi istenen diplomatımıza yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz. Rusya'nın bu hareketi, diplomatik ilişkilere ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi'ne tamamen aykırı. Rusya'nın bu provokasyonlarına karşılık ülkemizde bulunan kıdemli bir Rus diplomatın, 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesi gerektiği kararını aldık" ifadelerini kullandı.

Rusya İstihbarat Servisi FSB, Ukrayna'nın Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "casusluk" suçlamasıyla gözaltına almıştı. Ukrayna ise Rusya tarafından Petersburg'da gözaltına alınan Ukraynalı konsolosa yönelik operasyonu "provokasyon" olarak değerlendirmiş ve "karşılık vereceğiz" açıklamaları yapmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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