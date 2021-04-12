Ukrayna'dan Rusya'ya "askeri birliklerini sınırdan çek" çağrısı
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Ukrayna'dan Rusya'ya "askeri birliklerini sınırdan çek" çağrısı

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'dan Rusya'ya 'askeri birliklerini sınırdan çek' çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 2011 Viyana Belgesi kapsamında Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasına ilişkin resmi açıklama istendiği hatırlatıldı.

Rusya'nın konuya ilişkin izahat vermeyi reddettiği belirtilen açıklamada, tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin de Rusya tarafından göz ardı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'ya, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekme, savaşçı üslubu ve dezenformasyonu bırakma, Minsk anlaşmalarının güvenlik hükümlerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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