Ukrayna'dan, Rusya ve Belarus bankalarına döviz tedarikinin durdurulması çağrısı

Ukrayna Merkez Bankası (NBU), Rusya ve Belarus bankalarına döviz tedarikinin durdurulması için adım attıklarını duyurdu.

NBU'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bankanın bazı merkez bankalarının başkanlarına, G-7 ülkelerinin büyükelçilerine ve Western Union'ın uluslararası para transferi yetkililerine, Rus ve Belarus bankalarına döviz tedarikini durdurmaları çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Bu başvurunun 24 Şubat'ta uygulanmaya başlayan sıkıyönetim kurallarına uygun olarak yapıldığı aktartılan açıklamada, çağrının sıkıyönetimin daha kolay uygulanabilmesi için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NBU Başkanı Kyrlo Shevchenko, "NBU, Ukrayna'nın finansal sisteminin Rusya'nın saldırılarına karşı sağlıklı şekilde işlemeye devam etmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki ortaklarımız ve arkadaşlarımız bu bankalara döviz tedarik etmeyi durduracaklar." ifadelerini kullandı.