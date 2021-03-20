Ukrayna'dan, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklamasına tepki
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Ukrayna'dan, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklamasına tepki

20.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:41
Ukrayna'dan, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklamasına tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bugün yürürlüğe giren ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın bazı bölgelerinde yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklayan uygulamasının yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bugün yürürlüğe giren ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın bazı bölgelerinde yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklayan uygulamasının yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Nikolenko, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir kez daha uluslararası hukuku görmezden geldiğini belirtti.

Kararnamenin hükümsüz olduğunu ve hukuki yükümlülüğü olmayacağını vurgulayan Nikolenko, Kırım'da Ukrayna'nın egemenliğinin tesisinden sonra hak ihlaline uğrayanların haklarının geri verileceğini açıkladı.

Nikolenko, Rusya'nın Kırım'ı Ruslaştırmaya devam ettiğine dikkati çekerek Kırım'daki Ukraynalı toprak sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi konusunun, gerçekleşecek Kırım Platformu'nda ele alınacağını kaydetti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın bazı bölgelerinde yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklayan kararname bugün yürürlüğe girmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu kararnameyi 20 Mart 2020'de imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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