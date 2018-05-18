Ukrayna'dan İlginç Çıkış: Rusların Emirlerine Uymayı Reddeden Yunuslar Açlık Grevine Girip Öldü

Ukraynalı yetkililer, 2014'teki referandum sonucu Kırım'ın Rusya'nın kontrolüne geçmesiyle Ukraynalı eğitmenlerinden ayrılan casus yunusların, "Rusların emirlerine uymayı reddedip kendilerini bilerek aç bıraktıklarını ve bu yüzden öldüklerini" iddia etti.

KIRIM'DA EĞİTİLEN CASUS YUNUSLAR ÖLÜYOR

Ukraynaca yayın yapan Obozrevatel isimli haber sitesine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Kırım'dan sorumlu danışmanı Boris Babin, askeri görevler yerine getirmeleri için Kırım'da eğitilen casus yunusların öldüğünü öğrendiğini söyledi.

"RUS EĞİTMENLERİ KABUL ETMEYİP BİLİNÇLİ OLARAK HAYATLARINA SON VERİYORLAR"

Ukraynalı yetkili, Kırım'ın yarımada halkının isteği doğrultusunda 2014'te Ukrayna'nın kontrolünden çıkıp Rusya'ya bağlanması ardından, Sivastopol'deki bir akvaryumda yaşayan casus yunusların yeni Rus eğitmenlerini kabul etmeyip kendi hayatlarına bilinçli olarak son verdiklerini ileri sürdü.

YENİ EĞİTMENLERLE İLETİŞİM KURMAK İSTEMİYORLAR

Babin'in anlattığına göre, eskiden Ukraynalı eğitmenleriyle özel düdükler yardımıyla iletişim kuran yunuslar, bu düdüklerin Rusya'ya verilmesine karşın, yeni eğitimcileriyle iletişim kurmak istemedi.

"YUNUSLAR, ÜLKELERİNE SADAKAT YEMİNİNİ PEK ÇOK UKRAYNALI ASKERE GÖRE DAHA CİDDİYE ALDI"

Ayrıca, yunusların, yemek yemeyi de reddettikleri için bir süre sonra öldüklerini iddia eden Babin, casus yunusların, "Ukrayna'ya ettikleri sadakat yeminlerini, pek çok Ukraynalı askerden daha ciddiye aldığını da" savundu.

GİZLİ SOVYET PROGRAMININ BİR PARÇASIYDI

​Casus yunuslar, deniz memelilerinin askeri görevler yerine getirmeleri için eğitildikleri gizli bir Sovyet programının parçasıydı. Fakat bu program, o dönemdeki pek çok proje gibi SSCB'nin dağılması ardından 1990'larda ihmal edilmişti. Hatta 2000 yılında, Ukrayna'da askeri görevler için eğitilen yunusların İran'a satıldığına ilişkin haberler yayınlanmıştı.

DÜNYADAKİ İKİ ÖRNEKTEN BİRİ

Öte yandan söz konusu program 2012'de Ukrayna donanması tarafından yeniden canlandırıldı. Kırım'da yunusların eğitilmesi için kurulan askeri tesisin dünyadaki iki örnekten biri olduğuna inanılıyor. Diğer merkezdeyse, ABD donanması için San Diego kentinde 75 yunus ve deniz aslanları eğitiliyor.