Ukrayna'dan Putin'e cevap: "Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'dan Putin'e cevap: "Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur"

Ukrayna'dan Putin'e cevap: 'Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalılar ve Rusları tek millet olarak gördüğünü söylemesine tepki göstererek, "Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalılar ve Rusları tek millet olarak gördüğünü söylemesine tepki göstererek, "Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl Rus halkının sorduğu soruları yanıtladığı, "Direkt Hat" programında Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Putin'in "Ukraynalılar ve Rusları tek millet olarak görüyorum" açıklamasına Ukrayna'dan tepki gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalılar ve Rusların iki farklı ulus olduklarını belirterek, "Rusya eğer 2014 yılında Ukrayna'ya saldırarak, binlerce insanı öldürüp topraklarımızı işgal etmeseydi iyi komşular olarak yaşardık" ifadelerini kullandı.

"Kırım Tatarları yerli halktır"

Açıklamasında Kırım halkına da değinen Kuleba, "Ukrayna'nın yerli halkları, Kırım Tatarları ve Karaitler'dir. Ruslar, hakları anayasa tarafından diğerleriyle eşit koşullarda korunan ulusal bir azınlıktır. Kendi devletlerine sahip oldukları için yerli halk olarak kabul edilemezler. Alternatif kurgular, klasik Rus manipülasyonlarıdır" şeklinde konuştu.

"Putin'in hayali, meselelerin Moskova'da çözülmesi"

Bakan Kuleba, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan problemlerin çözümü konusunda ise "Putin, Ukrayna'nın sorunlarının Moskova'da çözüleceğini hayal ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının kararı bellidir. Burası bizim ülkemiz ve kendi kaderimize biz karar vereceğiz" dedi.

Putin: "Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum"

Putin, Direkt Hat programında yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye karşı olmadığını ifade etmiş, "Ukrayna hasım ülkeler listesinde yer almıyor zira Ukrayna halkının hasım olduğunu düşünmüyorum. Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum. Ancak Ukrayna yönetimi Rusya'ya hasım. Kiev'in Ukrayna'daki Ruslara tutumu, kitle imha silahları kullanımına benziyor" demişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna'dan Putin'e cevap: "Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 01:35:56. #1.14#

title