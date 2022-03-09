Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda zaruri ihtiyaçlarını gideriyorlar - Haberler

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Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda zaruri ihtiyaçlarını gideriyorlar

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Sivil Toplum Kuruluşu tarafından kurulan çadır görüntüleri Ukrayna'dan gelen siviller için hazırlanan yemek görüntüleri Ukraynalı sivillerin beraberinde getirdikleri evcil hayvan görüntüleri Ukraynalı sivillerden genel ve detay görüntüler Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller,...

Sivil Toplum Kuruluşu tarafından kurulan çadır görüntüleri

Ukrayna'dan gelen siviller için hazırlanan yemek görüntüleri

Ukraynalı sivillerin beraberinde getirdikleri evcil hayvan görüntüleri

Ukraynalı sivillerden genel ve detay görüntüler Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda bir süre bekletildikten sonra, otobüsler ile geçici konaklama merkezlerine götürülüyorlar. Bekletildikleri zaman içerisinde Sivil Toplum Kuruluşları'nın kurdukları çadırlardan su, gıda, giyecek ve beraberinde getirdikleri evcil hayvanlar için mama yardımı alıyorlar.

Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda zaruri ihtiyaçlarını gideriyorlar

Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda zaruri ihtiyaçlarını gideriyorlar

Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda zaruri ihtiyaçlarını gideriyorlar

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Sivil Toplum Kuruluşu, Ukrayna, Polonya, Güncel, Haberler

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