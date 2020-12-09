Ukrayna'dan, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nin birinci yılında Rusya'ya gerçek adımlar atma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ukrayna'dan, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nin birinci yılında Rusya'ya gerçek adımlar atma çağrısı

09.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:50
Ukrayna'dan, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nin birinci yılında Rusya'ya gerçek adımlar atma çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Liderler Zirvesi'nin birinci senesinde Rusya'yı Donbas'taki krizin çözümü için gerçek adımlar atmaya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Liderler Zirvesi'nin birinci senesinde Rusya'yı Donbas'taki krizin çözümü için gerçek adımlar atmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Normandiya Dörtlüsü Liderler Paris Zirvesi'nin ardından geçen bir yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Almanya ve Fransa'nın aktif aracılığıyla Ukrayna'nın, çatışmaya gerçekleştirilebilir barışçıl çözüm bulunması ve zirvede alınan kararların uygulanması için maksimum gayret sergilediğine dikkat çekildi.

Ukrayna'nın hala Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu platformlarında çalışmaya hazır olduğunun altının çizildiği açıklamada, AGİT, Almanya ve Fransa'ya Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdikleri destek için teşekkür edildi.

Açıklamada, Rusya, bu platformlardaki çalışmaların devam etmesi ve Donbas'taki çatışmaların uluslararası hukuka göre çözümü için gerçek adımlar atmaya davet edildi.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra geçen sene 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

İlgili Haberler

Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor'
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor"
Birinci İntifada'nın 33'üncü yılında Filistinlilerin maruz kaldığı acılar hala canlılığını koruyor (2)
Birinci İntifada'nın 33'üncü yılında Filistinlilerin maruz kaldığı acılar hala canlılığını koruyor (2)
Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Perihan Savaş Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Pierre Webo Sinan Gümüş Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna'dan, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nin birinci yılında Rusya'ya gerçek adımlar atma çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:56:18. #1.15#
title