Ukrayna'dan Macaristan'a sivillerin kaçışı devam ediyor - Haberler

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Ukrayna'dan Macaristan'a sivillerin kaçışı devam ediyor

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Ukrayna'dan Macaristan'a sivillerin kaçışı devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kaçan sivillerin Macaristan'a girişlerinin devam ettiği duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kaçan sivillerin Macaristan'a girişlerinin devam ettiği duyuruldu.

Macaristan-Ukrayna sınırında yer alan Zahony kentinin Belediye Başkanı Laszlo Helmeczi, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan kente son iki günde 1600 kişinin girdiğini söyledi.

Helmeczi, gelenlerin ülkenin farklı bölgelerine gittiğini, kalan 80 kişiyi ise belediyenin ağırladığını kaydetti.

Macar hükümeti, Ukrayna'dan gelen kişilerin ülkeye alınacağını açıklamıştı.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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