Ukrayna'dan kritik 3 puan

EURO 2020 C Grubu maçında Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti.

EURO 2020 C Grubu maçında Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da oynanan maçta Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Yarmolenko, 34'üncü dakikada Yaremchuk kaydederken Kuzey Makedonya'nın tek golünü 57'nci dakikada Alioski kaydetti. Ukrayna 84'üncü dakikada Malinovskiy ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Gruptaki son maçlar öncesinde Ukrayna puanını 3'e yükseltirken Kuzey Makedonya'nın ise henüz puanı bulunmuyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı