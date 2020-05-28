Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Zirveyi geride bıraktık Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Brovçenko, Ukrayna'nın koronavirüs (Covid-19) salgınında, zirve noktasını geride bıraktığını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Brovçenko, Ukrayna'nın koronavirüs (Covid-19) salgınında, zirve noktasını geride bıraktığını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı İgor Brovçenko koronavirüs ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna'da koronavirüs salgınında zirve noktaya gelindikten sonraki iki haftada salgın artış hızında bir yükselişin görülmediğini söyledi. Brovçenko, bu iki haftalık sürecin ardından yeni vaka sayılarında azalmaların görüldüğünü de dile getirdi.

UKRAYNA'DA VAKA SAYISI 22 BİN 382'YE YÜKSELDİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 477 yeni koronavirüs vakası görüldü. Son gelişmelerle, toplam vaka sayısı 22 bin 382'ye çıkarken 8 bin 439 kişi iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 11 kişi artarak, 669'a yükseldi. Ukrayna yönetimi, 22 Mayıs'tan itibaren karantina uygulamasını aşamalı olarak kaldırmaya başladı. 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası tren seferlerine yeniden başlanması planlanıyor.

Kaynak: DHA