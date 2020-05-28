Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Zirveyi geride bıraktık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Zirveyi geride bıraktık

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Brovçenko, Ukrayna'nın koronavirüs (Covid-19) salgınında, zirve noktasını geride bıraktığını açıkladı.

Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Zirveyi geride bıraktık
28.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:21

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Brovçenko, Ukrayna'nın koronavirüs (Covid-19) salgınında, zirve noktasını geride bıraktığını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı İgor Brovçenko koronavirüs ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna'da koronavirüs salgınında zirve noktaya gelindikten sonraki iki haftada salgın artış hızında bir yükselişin görülmediğini söyledi. Brovçenko, bu iki haftalık sürecin ardından yeni vaka sayılarında azalmaların görüldüğünü de dile getirdi.

UKRAYNA'DA VAKA SAYISI 22 BİN 382'YE YÜKSELDİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 477 yeni koronavirüs vakası görüldü. Son gelişmelerle, toplam vaka sayısı 22 bin 382'ye çıkarken 8 bin 439 kişi iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 11 kişi artarak, 669'a yükseldi. Ukrayna yönetimi, 22 Mayıs'tan itibaren karantina uygulamasını aşamalı olarak kaldırmaya başladı. 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası tren seferlerine yeniden başlanması planlanıyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı Haber
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Haber
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü Haber
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı Haber
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Zirveyi geride bıraktık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 17:21:40. #1.15#
title