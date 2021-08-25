Ukrayna'dan İzmir'e sağlık köprüsü

Ukrayna Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Violetta Ianyshevska ile Dr. Murat Balanlı Sağlıklı Yaşam Kliniği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan anlaşmayla Ukrayna'dan gelecek hastalar, İzmir'de şifa bulacak. Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Balanlı, "Amacımız Ukrayna ile Türkiye arasında bir sağlık köprüsü kurmak. Kendileriyle birlikte çalışmaktan çok memnunuz ve bundan sonra iletişimimizin daha güçlü süreceğine inanıyorum" dedi.

Sağlık sektöründe büyük bir yelpazeye hizmet veren ve bütüncül tıp uygulamaları yapan Uzm. Dr. Murat Balanlı, Ukrayna Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Violetta Ianyshevska ile iş birliği anlaşması yaptı. Bu anlaşma ile hastalar Ukrayna'dan İzmir'e gelerek şifa arayacak. Tedavileri İzmir'de gerçekleştirilecek hastalar, Kanser'den, Kalp Hastalıklarına, Plastik Cerrahi'den Göz Hastalıklarına, Diş problemlerinden Tüp Bebek uygulamalarına kadar pek çok branşta hizmet alabilecekler.

Uzm. Dr. Murat Balanlı, "Ukrayna Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Violetta Ianyshevska ve ekibi altı gün İzmir'de misafirimiz oldu. Klinikte yaptığımız hizmetler ve İzmir'deki sağlık altyapısı hakkında bilgi verdik. En kısa zamanda Ukrayna'dan hastalarımız gelmeye başlayacak. Ukrayna ve Türkiye arasında bir sağlık bağı kurmuş olduk. Ukraynalılara sağlık hizmeti vereceğimiz için heyecanlıyız" dedi.

Dr. Violetta Ianyshevska ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hem İzmir'i, hastaneleri, hem de kliniği çok beğendim. Önümüzdeki ay hastalarımız İzmir'e gelmeye başlayacak. Buradaki sağlık hizmetleri ve teknolojisi oldukça ileride. Uzm. Dr. Murat Balanlı ile yaptığımız anlaşma ile hastalarımız burada tedavi olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler