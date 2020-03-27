Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle... Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.

Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA