Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle...
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.
27.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:46
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA