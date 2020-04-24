Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi - Haberler
Ukrayna, Tokat, Güncel, Haber

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen Türk vatandaşları, yurtlara yerleştirildi.

24.04.2020 04:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 04:28
Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen Türk vatandaşları, yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Ukrayna'dan THY uçağıyla Sivas Havalimanı'na iniş yapan 323 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle Tokat'a getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Ballıca ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haberler
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Halil Sezai Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Çocuk Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 04:40:02. #1.15#
title