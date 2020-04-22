Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı
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Ukrayna, Manisa, Haber

Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı

Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı Covid-19 tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 298 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Muradiye Yurdu'nda karantinaya alındı.

22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı

Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı

MANİSA - Covid-19 tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 298 Türk vatandaşı, Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanlığına bağlı Manisa Muradiye Yurdu'nda karantinaya alındı.

Ukrayna'dan uçakla İzmir'e ardından da otobüslerle Manisa'ya getirilen 298 Türk vatandaşı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa'daki KYK Muradiye Yurdu'na sağlık kontrollerinin ardından yerleştirildi. Otobüslerden 10 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak indirilen vatandaşlar AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptıkları sağlık kontrollerin ardından yurtta bulunan odalara tek tek yerleştirildi.

Her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşların odalarına bireysel temizlik ve bakım malzemeleri de bırakıldı. Burada 14 gün karantina altında tutulacak vatandaşların çevre güvenliği ise Jandarma ekiplerince sağlanıyor.

Kaynak: İHA

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