Ukrayna'dan geminin gelmesiyle Haydarpaşa Limanı'nda yaşanan hareketliliğin detayları ortaya çıktı Ukrayna'dan geminin gelmesiyle Haydarpaşa Limanı'nda yaşanan hareketliliğin detayları ortaya çıktı Gemiyle gelen 12 tır şoförü gözlem altına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin yanaşmasıyla limanda hareketlilik yaşamıştı.

Ukrayna'dan geminin gelmesiyle Haydarpaşa Limanı'nda yaşanan hareketliliğin detayları ortaya çıktı

Gemiyle gelen 12 tır şoförü gözlem altına alındı

İSTANBUL - Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin yanaşmasıyla limanda hareketlilik yaşamıştı. Gemiyle yurt dışından gelen 12 tır şoförünün, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında gözlem amacıyla öğrenci yurduna alındığı öğrenildi.

Haydarpaşa Limanı'na akşam saatlerinde Ukrayna'dan bir geminin gelmesiyle limanda hareketilik yaşanmıştı. Yaşanan olayın ayrıntıları belli oldu.

Gemi ile Haydarpaşa Limanı'na araçlarıyla gelen 12 tır şoförüne, yurt dışından gelen yolculara uygulanan korona virüs tedbirleri uygulandı. Gemide yolcu olan 12 tır şoförü, sağlık ekipleri ve polis eşliğinde otobüse bindirilerek 14 gün kalacakları karantina yurduna götürüldü. Polis, bu nedenle Haydarpaşa Limanı'nda önlem aldı.

Kaynak: İHA