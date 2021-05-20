Ukrayna'dan gelen yöneticiler ve acente temsilcileri Marmaris'i gezdi
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Ukrayna'dan gelen yöneticiler ve acente temsilcileri Marmaris'i gezdi

Ukrayna'dan gelen yöneticiler ve acente temsilcileri Marmaris'i gezdi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Ukraynalı yerel yöneticiler ve acente temsilcileri, tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Ukraynalı yerel yöneticiler ve acente temsilcileri, tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

Ukraynalı turistleri kente çekmek için yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında ilçeye gelen seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri, youtuber, blogger ve yazarlar ile yerel yöneticilerden oluşan grup, Kızkumu, Turgut Şelalesi, Amos, Marmaris Müzesi, Sedir Adası ve İçmeler'i gezerek, bilgi aldı.

Grup daha sonra Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı İçmeler Mahallesi'ndeki makamında ziyaret etti.

Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç'in de katıldığı ziyarette yaz sezonuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.

Oktay, Ukrayna'nın Marmaris için önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle istediğimiz gibi sezon geçiremiyoruz. Ancak sağlıklı günlere kavuştuğumuzda yine gönül rahatlığıyla misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu çerçevede acentelerle iş birliği içinde, Ukrayna'dan gelecek turistlerle bölgemizdeki turizm ağını genişleterek, ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı misafirler ise Marmaris'i çok beğendiklerini, turizm için ideal bölge olduğunu kaydetti.

Ukraynalı misafirlere yörenin ürünlerinden oluşan hediye paketi verildi, bir acente temsilcisinin doğum günü kutlandı.

Ukrayna'dan gelen yöneticiler ve acente temsilcileri Marmaris'i gezdi
Ukrayna'dan gelen yöneticiler ve acente temsilcileri Marmaris'i gezdi
Ukrayna'dan gelen yöneticiler ve acente temsilcileri Marmaris'i gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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