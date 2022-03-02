Ukrayna'dan gelen Türklerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar

İSTANBUL (DHA) - RUS ordusunun Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında yaşadıkları şehirlerin bombalanmasıyla korku dolu günler geçiren Türk vatandaşlarının İstanbul'da aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Kimi Ukrayna'da çalışan eşine, kimi öğrenci olan evladına kavuştu. Saatler öncesinden havalimanına gelen aileler, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşı döktü.

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaşan Türkler'in tahliyesi devam ediyor. Türk Hava Yolları, bugün Bükreş'ten gerçekleştirdiği 6 tahliye seferiyle yüzlerce Türk vatandaşını İstanbul'a getirdi. Aileleri ve yakınları ise saatler öncesinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

EVLATLARINA KAVUŞAN AİLELER GÖZYAŞI DÖKTÜ

"ÜLKEMİZE GELMEK ÇOK GÜZEL"

"BİRKAÇ BİNA ÖTEMİZ BOMBALANDI"