Ukrayna'dan gelen TIR şoförlerinin karantinaya alınması sürüyor ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 17 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı.

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 17 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı. Geçen 22 Mart'tan itibaren karantinaya alınan TIR şoförü sayısı 120'ye ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförlerinin gemiyle Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, TIR'larıyla birlikte Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a getirildi. Bugün akşam saatlerinde de 17 TIR şoförünü taşıyan gemi, Zonguldak Limanı'na yanaştı. Gemideki TIR şoförleri, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra AFAD'a ait minibüs ile Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. TIR'lar ise gümrük otoparkına çekildi. Yeni gelen TIR şoförleriyle birlikte karantina da bulunanların sayısı 120 oldu.

Kaynak: DHA