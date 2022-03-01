Ukrayna'dan gelen "Masal" da Edirne'de ağırlanıyor

EDİRNE (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de bir otele yerleştirildi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan getirilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 45 kişilik grup, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişlerinin ardından Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Uygulama Oteline yerleştirildi.

"Masal" da geldi

Çocukları ve kedileri Masal ile Türkiye'ye gelen Hanife Kurtseyit, yolculuğun uzun ve yorucu geçtiğini söyledi.

Türkiye'ye girince sevinç yaşadıklarını belirten Kurtseyit, "Savaş çok üzücü. Her yerde patlamalar oluyor. 4 günlük yolculukla Türkiye'ye geldik. Gelirken en büyük hazinemiz kedimiz Masal'ı da getirdik. Şimdi misafirhaneye yerleşiyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Niyara İzicin ise savaşın başlamasıyla zor günler yaşadıklarını dile getirdi.