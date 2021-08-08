Ukrayna'dan gelen helikopterler gece mesaisinde
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Ukrayna'dan gelen helikopterler gece mesaisinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da 12 gündür devam eden alevlerle mücadeleye Ukrayna'dan gelen ve gece de yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopterler yeni bir boyut kazandırdı.

Muğla'da 12 gündür devam eden alevlerle mücadeleye Ukrayna'dan gelen ve gece de yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopterler yeni bir boyut kazandırdı. Bölgede Ukrayna'dan gelen 4 helikopter ile yangınlara gece de müdahale ediliyor.

Muğla'da 29 Temmuz günü Marmaris'te başlayan ve ardından il genelindeki 10 ayrı ilçede yaşanan orman yangınları ile mücadele Türkiye'nin tüm imkanları ve dost ülkelerden gelen takviyelerle devam ediyor. Ukrayna'dan 2 gün önce Türkiye'ye gelen ve gece de söndürme çalışması yürütme kabiliyetine sahip helikopterlerden 3'ü Milas Fesleğen'deki orman yangınında gece mesaisi yapıyor. Özel tertibatları ile gece de deniz ya da göletlerden aldığı suyu yangın bölgesine taşıyıp söndürme kabiliyetine sahip helikopterler gece karanlığında da alevlerle mücadelesine devam etti. Milas Fesleğen yaylasında söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Ukrayna'dan gelen helikopterler gece mesaisinde
Ukrayna'dan gelen helikopterler gece mesaisinde
Ukrayna'dan gelen helikopterler gece mesaisinde
Ukrayna'dan gelen helikopterler gece mesaisinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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