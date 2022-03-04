Ukrayna'dan gelen Azeriler: "İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye" - Haberler

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Ukrayna'dan gelen Azeriler: "İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye"

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Çanlı - Güncel
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Ukrayna'dan gelen Azeriler: "İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye" Ukrayna'da yaşayan Azeri vatandaşların Türkiye'ye gelişi sürüyor Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar Edirne Hamzabeyli Sınır Kapsından giriş yaptı.

Ukrayna'dan gelen Azeriler: "İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye"

Ukrayna'da yaşayan Azeri vatandaşların Türkiye'ye gelişi sürüyor

EDİRNE - Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar Edirne Hamzabeyli Sınır Kapsından giriş yaptı. Bazı vatandaşlar sınır kapısında, 'İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye' gibi sözlerle mutluluğunu ifade etti.

Rusya'nın askeri harekat başlattığı Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar otobüs ile Türkiye'ye geldi. 56 kişilik bir kafile ile Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Azerbaycanlı vatandaşlar kontrollerinde ardından İstanbul'a yola çıktı. Bazı vatandaşlar sınır kapısında 'İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye' gibi sözlerle mutluluğunu ifade etti.

"3 oğlum Ukrayna'da kaldı"

Ukrayna'nın Harkov kentinden otobüs ile Türkiye gelen Anar Elief, çocuklarının orada kaldığını vurgulayarak, "Orada vaziyet çok kötü. Savaş var. Putin her yeri bombalıyor. Bir mahalleye 10 adet roket atıyor. Benim 3 oğlum orada kaldı" şeklinde konuştu.

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ceylan Norvuzova, "Orada sebepsiz savaş var kan dökülüyor. Ukrayna'da yaşayan herkesi öldürüyorlar, evlerini bombalıyorlar. Ukraynalı vatandaşlar sığınaklarda kalıyorlar. Çoğu Azerbaycan aileleri Hakov, Kiev, Odessa şehirlerinde kaldı. Herkes yardım istiyor. Evimiz her şeyimiz geride kaldı. Oğlum, gelinim, kocam ve ben geldik. Orada yaşayan bütün herkes, orada kalmak zorunda herkes tüm dünyadan yardım bekliyor" dedi.

Ukrayna'dan gelen Azeriler: İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye

Ukrayna'dan gelen Azeriler: İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye

Ukrayna'dan gelen Azeriler: İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye

Ukrayna'dan gelen Azeriler: İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye

Ukrayna'dan gelen Azeriler: İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diye

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Hamzabeyli, Ukrayna, Savaş, Rusya, Yerel, Güncel, Haberler

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