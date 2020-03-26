Ukrayna'dan gelen 25 TIR sürücüsü, Sakarya'da yurda yerleştirildi SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Ukrayna'dan gelen 25 Türk TIR sürücüsü yurda yerleştirildi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Ukrayna'dan gelen 25 Türk TIR sürücüsü yurda yerleştirildi. Karantina altına alınmayı reddeden bazı sürücüleri polis ekipleri ikna etti.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle gelen Türkiye vatandaşı 25 TIR sürücüsü, Karasu Limanı'nda sağlık kontrolünden geçirilerek polis gözetiminde otobüsle Serdivan ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bazı sürücüler karantinaya alınmak istemeyince polis devreye girdi. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından TIR sürücüleri ikna oldu. TIR sürücüleri sağlık kontrolünden geçirilerek yurda alındı. Yurtta bulunan tek kişilik odalara yerleştirilen sürücüler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Kaynak: DHA