Ukrayna'dan gelen 18 tır şoförü gözlem altına alındı Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisindeki 18 Türk tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı.

Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisindeki 18 Türk tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı.

Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisindeki 18 tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı.Ukrayna'dan yola çıkan kuru yük gemisi 19.00 sıralarında Zonguldak Limanı'na yanaştı. 18 Türk tır şoförünün bulunduğu gemi limana yanaştıktan sonra limandaki geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı. 18 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı. AFAD koordinesinde tır parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri de liman giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Gemiden indirilen tırlar tek tek dezenfekte edildi. Valilik, UMKE, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri limana getirilen servisler ile 18 kişiyi Zonguldak'taki KYK'ya ait yurda yerleştirdi. Yurt çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözlem altına alınanlara sosyolog ve psikologların destek sunacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA