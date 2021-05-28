Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi
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Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi

Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter seferiyle 168 yolcu geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter seferiyle 168 yolcu geldi.

Kiev'den Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 168 yolcusuyla inen uçak, havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle karşılandı. Yolcuları ve uçuş ekibini, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, GZP TAV yetkilileri ile birlikte karşıladı. Kiev-GZP hattında 28 Mayıs-29 Ekim 2021 tarihleri arasında pazartesi-çarşamba-cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 4, toplamda ise karşılıklı olarak 180 sefer yapılması planlanıyor.

Yücel: "Ukrayna'dan uçuşların başlaması için ciddi çalışmalar yürütüyorduk"

Yolcuları karşılamak üzere GZP Havalimanı'na giden Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, uzun süredir verilen mücadelelerin karşılığını aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Seferlerin başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yücel, "Yaklaşık 5 yıldır Ukrayna'dan uçuşların başlaması için ciddi çalışmalar yürütüyorduk. Özellikle fuarlar aracılığıyla Ukrayna devlet büyükleriyle elçiliklerimiz üzerinden temaslarımızı sıklaştırarak adımlar attık. Hava yolu firmalarımızın da yeşil ışık yakmasıyla tarihi önem taşıyan seferler nihayet başladı. Ukrayna halkının kentimize olan ilgisi çok büyük. Daha fazla Ukraynalı turistin daha kolay gelmesini sağlayacak bu adım Alanya'mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bize bu konuda desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi
Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi
Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi
Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi
Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi
Ukrayna'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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