Ukrayna'dan Romanya'ya geçişte transit geçiş belgesi aranmayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'dan Romanya'ya geçişte transit geçiş belgesi aranmayacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Romanya'ya geçişte transit geçiş belgesi aranmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, taşıtların Ukrayna üzerinden Romanya'ya girişinde Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, taşıtların Ukrayna üzerinden Romanya'ya girişinde Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Romanya ile yaptıkları görüşmeler neticesinde bugün saat 19.00 itibariyle taşıtların Ukrayna ve Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna/Moldova/ Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağının bildirildiğini açıkladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Macaristan, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yerel, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title