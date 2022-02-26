Ukrayna'dan Romanya'ya geçişte transit geçiş belgesi aranmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, taşıtların Ukrayna üzerinden Romanya'ya girişinde Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Romanya ile yaptıkları görüşmeler neticesinde bugün saat 19.00 itibariyle taşıtların Ukrayna ve Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna/Moldova/ Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağının bildirildiğini açıkladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel