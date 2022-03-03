Ukrayna'dan dönen Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'ın eşi yaşadıklarını anlattı

Yaklaşık 5 ay önce dil eğitimi için gittiği Ukrayna'dan Rusya ile savaşın başlamasının ardından tanıdıklarının yardımıyla 30 saatlik yolculuğun ardından Türkiye'ye dönen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi Nursen Yanmaz, yaşadıklarını anlattı.

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Gönüllü Koordinatörlüğü de yapan Yanmaz, AA muhabirine, Rusça öğrenmek için 6 aylığına Ukrayna'ya gittiğini ancak hızlandırılmış program nedeniyle eğitiminin savaş başlamadan 15 gün önce bittiğini söyledi.

Daha sonra "Kardeş Şehir" kapsamında yardım edecekleri okulun bulunduğu Reni'ye geçtiğini aktaran Yanmaz, "Onlar da beni bırakmak istemediler. Orada 15 gün kadar kaldım. Bekleme sürecinde savaş patladı, havaalanları kapandı, uçuşlar durduruldu. Bizim bölge çok sakindi ama psikolojik olarak oradaki halk da ben de çok etkilendik." dedi.

Ülkeyi terk edenler nedeniyle ana yolların çok kalabalık olduğunu vurgulayan Yanmaz, geçen sene tanıştıkları belediye başkanları ve müdürlerin kendisini köy ve patika yollardan gümrüğe kadar getirdiklerini söyledi.

Gümrükte kargo taşıyan bir kişiye emanet edildiğini dile getiren Yanmaz, "Çocuk otobüsün bir kısmını kargoya ayırmış, bir kısmında ise yolcu taşıyordu, onunla çok uzun yolculuğumuz oldu. Ayrıca internet koptu, görüşemedim, geldiğimi haberedemedim. Akçakoca'ya kadar 30 saatlik yol oldu." diye konuştu.