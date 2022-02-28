Ukrayna'dan çoğu öğrenci 184 kişilik grup Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor.

Çoğunluğu öğrenci 184 kişilik grup, gece yarısından bu yana 2 otobüs ve 5 midibüsle Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Pasaport işlemlerinin ardından, yolculara Türk Kızılay tarafından ikramlarda bulunuldu.

Bazılarının evcil hayvanlarını da yanında getirdiği görüldü.

Ukrayna'da üniversite eğimi gören Seçkin Ali Bakımcı, AA muhabirine, Dışişleri Bakanlığının kendileriyle çok ilgilendiğini söyledi.

Türk öğrencilere tahliye için form gönderildiğini belirten Bakımcı, "Biz de o formdan kendilerine bilgilerimizi attık. Onlar bize geri dönüş sağladı. Bu işin hızlandırılması için Konsolosluğa gitmemizi söylediler. Konsoloslukta hızlı şekilde işlemlerimiz gerçekleşti. Daha yola çıkacak arkadaşlarımız da vardı. Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaldığı yurdun yakınına füze düştü

Odessa'dan gelen üniversite öğrencisi Erhan Yıldız da yurdunun yakınındaki stadyuma füze atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akabinde havalimanına ve çevresine, sabah itibariyle de askerlerin limandan içeri girdiğini duyduk. Yurdun yakınına füze saldırısı yapıldı Rusya tarafından. Hemen yurtlarda sığınaklara geçtik. Ukrayna askerleri dışarı çıkmamamız ve ışıkları kapatmamızı belirten el işareti yaptılar. Bu süre zarfında, Allah devletimizden razı olsun, 7/24 konsolosluklarla irtibat halindeydik. Halen orada mahsur kalan arkadaşlarımız var Kiev'de, Odessa'da. Allah bir daha yaşatmasın diyorum."

Ukrayna'da çalışan Savaş Ateş ise Türk öğrencilerin ve konsolosluğun irtibatta olduğunu ifade etti. Çok sayıda otobüsün Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını belirten Ateş, "Bu konsolosluk sayesinde, Türkiye sayesinde oldu tabi ki, tahliye devam ediyor. Tek sıkıntı Kiev, zannedersem, tahliye durumu yok orada. Öğrencilerin hepsi sığınakta diye biliyorum. Türk insanlarına dahi ateş ediyorlar ve arkadaşlarımız vuruldu, hastanede olanlar var." dedi.

Aydın Gökmen de 25 saattir yolda olduğunu anlattı. Konsolosluğun kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Gökmen, tahliyelerin sürdüğünü kaydetti.