Ukrayna'dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı - Haberler

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Ukrayna'dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna'dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başlamasıyla Ukrayna'daki Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başlamasıyla Ukrayna'daki Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, dün itibarıyla Ukrayna'daki Çin vatandaşlarının tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. İlk olarak tahliye edilen 400 Çinli öğrencinin bir kısmı Moldova'ya götürülürken, 200 Çinli öğrenci de Kiev'den çıkarıldı. Bine yakın Çin vatandaşı bugün Polonya ve Slovenya'ya götürülecek.

Öte yandan, Ukrayna'da Kiev ve Harkov kentlerinden ülkenin batı kentlerine ve komşu ülkelere giden özel tren hatları açıldı. Yabancı vatandaşlar pasaportlarını göstererek trene binebiliyor. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Kiev, Yerel, Haberler

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