ÇALIŞANLARINI TAHLİYE EDEN TÜRK İŞ İNSANI, UKRAYNA'DA MAHSUR KALDI

UKRAYNA'da, yenilenebilir enerji üzerine yatırımları bulunan iş insanı Koray Altınkılıç (43), 22 Şubat'ta gittiği savaş bölgesinde 12 çalışanının Türkiye'ye tahliyesini gerçekleştirdi. Kendisi ise Ukrayna'da açmayı planladıkları yeni rüzgar enerjisi santralleri için 2 gün sonra dönmeyi planlayan Altınkılıç, Rusya'nın harekata başlaması nedeniyle Herson bölgesinde mahsur kaldı. Türkiye'ye dönebilmek için öncelikle Odessa şehrine geçmeleri gerektiğini belirten Altınkılıç, Ancak bunun için stratejik açıdan önemli 3 köprüyü geçmemiz lazım ki, onlar da şu an ateş altında. Yardım bekliyoruz dedi.

Türkiye, Bulgaristan ve Ukrayna'da rüzgar enerjisi santralleri bulunan, 3 çocuk babası iş insanı Koray Altınkılıç, geçen 22 Şubat'ta yaşadığı İstanbul'dan Ukrayna'ya gitti. Basında, savaş başlama ihtimalinin güçlü olduğuna dair haberleri dikkate alan Altınkılıç, 12 çalışanını ülkeden tahliye edip, Türkiye'ye gönderdi. Altınkılıç, ortağı Sami Aktaş ile beraber Ukrayna'da açmayı planladıkları 2 yeni rüzgar enerjisi santrali için görüşmeler yapmak üzere ülkede kalıp, 24 Şubat tarihine dönüş bileti aldı. Ancak Altınkılıç ile Aktaş'ın dönmeyi planladığı gün Rusya Harekatı başlayınca, iki iş insanı Ukrayna'nın Herson bölgesine bağlı Çaplinka kasabasında mahsur kaldı.

Durumuyla ilgili DHA muhabirine bilgi veren Koray Altınkılıç, kendisinin de bulunduğu Herson bölgesinin Rusya güçleri tarafından kontrol altında tutulduğunu belirtip, Türkiye'ye dönebilmek için önce, buradan Odessa'ya şehrine ulaşabilmemiz gerek. Ancak bunun için stratejik değeri büyük olan 3 köprüyü geçmemiz lazım ki, onlar da şu an ateş altında. Buradan Kırım'a geçme olanağımız bulunuyor. Fakat Kırım'ı dünyanın birçok ülkesi tanımadığı için belirsizlik oluşuyor. Burada şu an benim gibi mağdur, toplam 10 Türk vatandaşı var. Hepimiz mahsuruz. Taraflara yazılacak olan bir yazıyla geçişimiz kolaylaşabilir diye düşünüyorum dedi.