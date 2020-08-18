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Ukrayna'dan Burhaniye'ye turizm köprüsü

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyonla Ukraynalı tur operatörleri Burhaniye'ye geldi.

Ukrayna'dan Burhaniye'ye turizm köprüsü
18.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:51

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyonla Ukraynalı tur operatörleri Burhaniye'ye geldi. Türkiye gezisi kapsamında ilçeyi gezen operatörler, bölge turizminin gelişimi noktasında Burhaniye'ye katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile iki tur firmasının ana sponsorluğuyla düzenlenen turizm gelişim turlarına Burhaniye'de dahil oldu. Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle Burhaniye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonda, Ukrayna'dan gelen 22 Tur operatörü 2 gün boyunca ilçenin deniz ve doğa ve tarih turizmini gezerek inceleme fırsatı buldu. Düzenlenen etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da katılarak misafirlerle kahvaltı yaptı. Bölgesel yapısı, doğal güzellikleri ve deniz turizmiyle ilgili bilgiler alan tur operatörleri, yabancı turistlere yönelik yapacakları çalışmalarla özellikle Burhaniye'nin tanıtımına katkı sağlamayı planlıyorlar. Yapılan geziler sonrası Burhaniye'nin gerek tarihi ve kültürel değerleri gerekse de deniz turizmiyle yabancı turistleri ağırlayabilecek potansiyelde olduğunu belirten operatörler, Ukrayna'da bu bölgenin gelişimi yönünde çalışmalar yapacaklarını ve tavsiyelerde bulunacaklarını ifade etti. Tur operatörleri Antalya dışında bir Türkiye gördüklerini ve bunun olumlu etkilerini yaşadıklarını dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ında kahvaltıda bir araya geldiği organizasyona Ayrıca Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve İstanbul'dan ünlü tur firmalarının yöneticileri katıldı.

Burhaniye'nin başta Balıkesir ve sonrasında Türkiye adına bir şans olduğunu ve bu şansı en iyi şekilde değerlendirerek bölgeye katkı sağlayacaklarını dile getiren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Burhaniye gerek tarihi, gerek kültürü, gerekse de deniziyle bölgenin cazibe merkezi oldu. Bu Burhaniye ve Balıkesir için büyük bir adım. Biz yerli turist haricinde yabancı turistleri de ağırlayabilecek projelerle vizyon yaratarak Burhaniye'nin her alanda gelişimi sağlayacağız" dedi.

Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal ise, İlçemize ilk defa böyle bir gurup geliyor. Konuklarımıza ilçemizi ve tesislerimizi gezdireceğiz. Burhaniye için bu tarz etkinliklere devam edeceğiz" şeklinde konuştu - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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