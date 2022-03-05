Ukrayna'dan Berlin'e ulaşan mültecileri tren istasyonunda gönüller karşılıyor

Rusya'nın açtığı savaş nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaşan mültecileri tren istasyonda gönüllüler karşılıyor.

Ukrayna sınırından Polonya'ya geçen mültecilerin bir bölümü tren ve otobüslerle Berlin'e geliyor.

Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda ( Berlin Hauptbahnhof) trenden inen mültecileri gönüllüler karşılıyor.

Aralarında çocukların da bulunduğu çoğu Ukraynalı mülteci, daha sonra tren istasyonunda gönüllülerin rehberliğinde kendilerine ayrılan bölüme götürülüyor.

Bu bölümde Berlin halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından bağışlanan temizlik, hijyen, giyecek ve çocuklar için oyuncak gibi malzemelerin yanında yiyecek ve içecekler mültecilere sunuluyor.

Gönüllülerin bir kısmı mültecilere yemek ve içecek dağıtırken diğer bir kısmi mültecilerin kentte nereye gidebilecekleri konusunda bilgi veriyor.

Diğer taraftan mültecileri evinde misafir etmek veya barınacak yer sunmak isteyen birçok Berlinli de tren istasyonunda ellerinde dövizlerle bekliyor. Dövizlerin üzerinde ne kadar kişinin misafir edilebileceği yazıyor.

İki çocuklu bir anneyi evinde misafir etmek isteyen Annika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2-3 kişinin daha kalabileceği yeterince büyük bir evimiz var." dedi.

Yiyeceklerin dağıtıldığı bölüme ekmek getiren Andreas Kern de mültecilere yönelik ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek gün içinde doktorlardan topladıkları ilaçları Polonya-Ukrayna sınırına gönderdiğini belirtti.

Bağışladığı 4 poşet ekmekle ilgili de konuşan Kern, oturduğu binada bir fırın işletildiğini anlatarak "Fırıncı ile konuştum. Bir simit aldığımda ne vereceğini sordum. Tüm küçük ekmeklerini verdi. (Mülteciler) Buraya ulaştıklarında bir süre dinlendikten ve yiyecek-içecek verilmesinin arından daha iyi düşüncelere sahip olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Arkadaşıyla yemek dağıtımına gönüllü olarak destek veren Marlene Förster de yardımcı olmak için bir şeyler yapmak istediklerini ifade ederek "En iyi nerede yardım edebiliriz diye düşündük. Mültecilerin ilk buraya geldiklerini biliyorduk. Biz de buraya geldik. Neye ihtiyaç duyulduğunu sorduk. İlk başta alışveriş yaptık. Burada personel eksik olduğunu gördük ve burada yardım ediyoruz." diye konuştu.

Berlin'de yaşayan ve mülteci çocuklara oyuncuklar getiren Polonyalı Alexandra Garyga da çocukları sevindirmek istediğini aktararak "Zorda kaldıkları zamanı unutmaları için buraya gelen çocuklara yardım etmek istedim. Burada güzel bir vakit geçirmeleri için." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye 18 binden fazla mülteci geldiğinin kaydedildiği ancak Avrupa Birliği (AB) içinde sınır kontrolleri yapılmadığından bu sayının daha yüksek olabileceği bildirildi.