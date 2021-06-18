Ukrayna'dan bazı Rus yönetici ve Rusya ile iş yapan şirketlere yaptırım

Ukrayna, aralarında Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un da bulunduğu bazı Rus vatandaşları ve Rusya ile iş yapan şirketlere yaptırım kararı aldı.