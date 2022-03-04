Ukrayna'dan Ayrılmaya Çalışan Afrikalılar'a Karşı Ayrımcılık Artıyor - Haberler

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Ukrayna'dan Ayrılmaya Çalışan Afrikalılar'a Karşı Ayrımcılık Artıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan ayrılanların sayısı artıyor.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan ayrılanların sayısı artıyor. Komşu ülkelere giriş yapmaya çalışanlar arasında Afrika kökenlilere sınırda ayrımcılık yapıldığı yönünde haberler yayılyor. Başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen birçok Afrikalı'nın güvenli bir yere geçiş yapma taleplerinin geri çevrildiği haberleri gündemde. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da sınır bölgesindeki çalışanlara seslenerek, işgal ortamından uzaklaşmak isteyen herkese eşit muamele gösterilmesi çağrısı yaptı. Sınır bölgelerine akın eden mülteciler arasındaki Afrikalılar'ın büyük bir çoğunluğu Ukrayna'da okuyan öğrenciler

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Afrika, Rusya, İşgal, Güncel, Haberler

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