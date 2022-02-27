UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI

Ukrayna'da Rusya'nın askeri harekatı sürerken, savaştan kaçan Ukraynalılar da Türkiye'ye gelmeye başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan bir grup Ukraynalı, pasaport işlemlerinin ardından ülkeye giriş yaptı. Rusya'nın bombaladığı Harkov kentinden babası Stanislav Volkav ile birlikte gelen Ulia Volkav, evlerinin bombalandığını ve annesinden haber alamadıklarını söyledi. Volkav, Oturduğumuz şehirde bombardıman başladığında biz babamla birlikte arabayla geziyorduk. Daha sonra bombardıman başladı ve annemi aradığımızda telefonda bize 'siz gidin, beni almak için dönmeyin. Burada bombalar patlıyor, çok kötü durumdayız. Gelmeyin' dedi. Şu anda anneme ulaşamıyoruz. Daha sonra biz Odessa'ya gittik. Oradan da Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik. Burada arkadaşlarımız var onlarda kalacağız. Türkiye'de olmaktan ve Türk bayrağı altında olmaktan gurur duyuyorum dedi.Stanislav Volkav, yaşadıklarının çok acı verici olduğunu söyledi. Eşi ile birlikte gelen ve adını vermek istemeyen Ukraynalı bir kadın, yaşadıkları kentin sürekli bombalandığını ve hayatlarını kurtarmak için Türkiye'ye kaçtıklarını anlattı. Savaşın biran önce bitmesini isteyen Ukraynalıların bazıları İstanbul ve Antalya'ya gideceklerini bazıları da Türkiye'deki arkadaşlarının yanlarında kalacaklarını söyledi.

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