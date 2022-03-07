Ukrayna'dan algı operasyonu! Muhabir ölü sayısını verirken arkadaki ceset torbaları hareket etmeye başladı - Haberler

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Ukrayna'dan algı operasyonu! Muhabir ölü sayısını verirken arkadaki ceset torbaları hareket etmeye başladı

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 12. güne girilirken, savaş hattından gelen bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Rusya ordusunun 57 Ukraynalıyı öldürdüğüne dair haberin canlı yayında servis edilmesi sırasında muhabirin arkasındaki ceset torbalarının hareket ettiği dikkatlerden kaçmazken, görüntü Ukrayna'nın ölü sayısını fazla göstermek için algı operasyonu yürüttüğü iddialarını doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Haberler

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