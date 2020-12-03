Ukrayna'dan AGİT'e "Rusya'ya baskı yapın" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ukrayna'dan AGİT'e "Rusya'ya baskı yapın" çağrısı

03.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:20
Ukrayna'dan AGİT'e

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, AGİT'in temel ilkelerine uyması için Rusya'ya baskı uygulanmasını istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, AGİT'in temel ilkelerine uyması için Rusya'ya baskı uygulanmasını istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, video konferans yöntemiyle düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Kuleba, ülkesinin egemenliğini ihlal etmekle suçladığı Rusya'yı, saldırganlığını durdurmaya ve Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeye çağırdı.

Rusya'nın, AGİT'in temel ilkelerini ihlal ettiğini kaydeden Kuleba, ihlalleri durdurması için Rusya'ya baskı uygulanmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

İlgili Haberler

Vali Sonel'den vatandaşlara 'Kan bağışı yapın' çağrısı
Vali Sonel'den vatandaşlara "Kan bağışı yapın" çağrısı
Bakan Çavuşoğlu AGİT 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Bakan Çavuşoğlu AGİT 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Çavuşoğlu AGİT 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu
Çavuşoğlu AGİT 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Sezen Aksu Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna'dan AGİT'e "Rusya'ya baskı yapın" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 20:21:37. #1.14#
title