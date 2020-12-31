Ukrayna'dan Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıya kınama
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Ukrayna'dan Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıya kınama

31.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:00
Ukrayna'dan Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıya kınama

Ukrayna, Yemen'de Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınadı.

Ukrayna, Yemen'de Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı uluslararası olarak tanınmış Yemen hükümeti üyelerini hedef alan terörist bir eylem olarak gördüklerini ve kınadıklarını belirtti.

Saldırının Riyad Anlaşması kapsamında Yemen'deki duruma istikrar getirme çabalarını engellemeyi hedef aldığını ifade eden Nikolenko, Ukrayna'nın Yemen'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her durumda desteklediğini kaydetti.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 kişinin yaralandığı aktarmıştı.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." paylaşımında bulunmuştu.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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