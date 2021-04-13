Ukrayna'dan ABD'ye: "Patriot füzeleri Ukrayna'da olmalı"
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Ukrayna'dan ABD'ye: "Patriot füzeleri Ukrayna'da olmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ukrayna'dan ABD'ye: 'Patriot füzeleri Ukrayna'da olmalı'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD'nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna'da olması gerektiğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD'nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna'da olması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne Patriot çağrısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD'nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna'da olması gerektiğini söyledi. Yermak açıklamasında, "Ukrayna, Rusya karşısında sadece kendisinin değil Batı'nın da güvenliğini sağlıyor. Peki ABD patriot füzelerini nereye konuşlandırıyor? En yakın yer Polonya'da var ancak Ukrayna'da da olmalı" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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