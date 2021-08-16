Ukrayna'dan 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası veren Rusya'ya tepki
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Ukrayna'dan 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası veren Rusya'ya tepki

Ukrayna'dan 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası veren Rusya'ya tepki
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da askeri mahkemenin 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası vermesini kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da askeri mahkemenin 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası vermesini kınadı.

Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkemenin yasa dışı kararı şiddetle kınandı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karar, Rusya'nın işgalcilerinin Kırım Tatar temsilcilerine uyguladığı siyasi baskının bir diğer kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'nü terör suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

Mahkemenin kararına göre, Ruslan Mesutov 18, Lenur Halilov 18, Eldar Kantimirov 12 ve Ruslan Nagayev 13 sene hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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