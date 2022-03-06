Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

AA, Fuat Kabakcı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 11 bin 841'e ulaştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu "Yolunuz açık olsun. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

title